Sebastián Wainraich presenta “Intimo”, un show personal y filoso

Sebastián Wainraich regresa a los escenarios con “Intimo”, un espectáculo de humor que propone un encuentro cercano con su universo personal, el próximo sábado 24 a las 22:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

En este show, el comediante abre la puerta de su vida cotidiana e invita al público a reírse de situaciones comunes, observadas desde su mirada única. Con humor directo y filoso, comparte nuevas rutinas atravesadas por recuerdos de la infancia, delirios nocturnos, paranoias urbanas y confesiones tan honestas como absurdas.

“Intimo” se presenta como un encuentro con un Sebastián más personal, más sincero y gracioso que nunca, en un formato que busca generar cercanía y complicidad con el público, sin perder la ironía que caracteriza su estilo.

El espectáculo interpela a quienes sienten que el tiempo pasó demasiado rápido, conviven con la lumbalgia, esperan a sus hijas en la esquina, se enfrentan a trámites online interminables o viajaron en clase turista soñando con business, situaciones cotidianas que se transforman en material de risa compartida.

