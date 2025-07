Sebastián Pareja justificó la ausencia de Las Fuerzas del Cielo en las listas libertarias

El titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, justificó este miércoles la ausencia de integrantes de las Fuerzas del Cielo, la tropa digital del asesor presidencial Santiago Caputo, en las listas de candidatos a legisladores para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Convencido de que “no es solo un armado electoral” con el propósito de tener un triunfo, el hombre de confianza de Karina Milei aseguró que “no hubo una decisión de exclusión” a las Fuerzas del Cielo, que a través de algunos de sus tuiteros habituales salieron a cuestionar el armado de las boletas.

“Sé que la rápida lectura es esa, pero no es así. Tengamos en cuenta que LLA en la Provincia se conformó con distintos sectores y si bien las Fuerzas del Cielo tienen una prevalencia muy fuerte en materia digital y una muy buena relación personal con Karina y Javier, atrás de (nuestros candidatos) está la Escuela de Formación Política y la formación en las universidades. Además, hay estructuras que le fueron dando solidez a LLA, fuimos tratando de traer lo mejor”, indicó Pareja a Radio Rivadavia.

En ese contexto, a pesar de querer poner paños fríos a la creciente tensión entre ambos grupos, el dirigente insistió en que las listas bonaerenses “no con cupos” sino que los candidatos fueron elegidos “más bien por mérito, trabajo y aporte”.

Además, mencionó como “parte del criterio” a la hora del armado de listas los lugares para Pro y para los aliados de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Había que respetarles la voluntad de expresarse en las listas y reconocerlos porque tienen un trabajo territorial. En ese combo hay expectativas que quizás no se terminaron de cumplir. Pero el trabajo que se hizo fue excelente. La lista es muy representativa”, destacó Pareja.

Puntualmente, Pareja se refirió al caso de Pablo Morillo, segundo candidato de LLA en la Segunda sección electoral, cuestionado por las Fuerzas del Cielo por su reciente pasado peronista y de funcionario del Gobierno bonaerense. “El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación”, afirmó.

Consultado sobre los tuits en los que Morillo elogiaba al gobernador Axel Kicillof -a quien definió con “todas las condiciones para ser presidente”-, el dirigente libertario minimizó las críticas. “No estamos hablando de un militante K. Y aunque fuera el caso, vayamos a buscarlos. No a los ‘kukas’. Tenemos que rescatar a los que pueden abrazar las ideas de la libertad”, sostuvo.

Al respecto, destacó que “la persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente. ¿Sino la tabula rasa para quién es? ¿Es selectiva?”. Y cerró con un mensaje a la tropa de Caputo: “Hay paz interna. Hicimos un cierre de listas bueno. No nos pasó lo del peronismo. Estas cuestiones que se ven en los diarios a mí no me lo vino a manifestar nadie. Estamos hablando de un mundo virtual”. (DIB)