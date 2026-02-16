Sebastián del Hoyo y Mauricio Dayub presentan “Canciones, cuentos y cuadros”

El espectáculo “Canciones, cuentos y cuadros”, protagonizado por Sebastián del Hoyo y Mauricio Dayub, se presentará el próximo martes 24 a las 21:00 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

Se trata de una propuesta escénica que entrecruza la música, la actuación y la pintura en vivo, integrando distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario.

En esta oportunidad, el músico y artista plástico Sebastián del Hoyo contará con la participación especial de Mauricio Dayub, quien estará a cargo de la actuación y la narración de cuentos.