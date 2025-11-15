Se viene otro fin de semana pasado por agua, con alertas amarillas y naranjas por tormentas

Domingo con lluvia y viento

El domingo, como se dice más arriba, toda la provincia continúa con la alerta por tormentas, pero en este caso con advertencia de nivel amarillo. La excepción, según el último reporte del SMN, la constituyen San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero, que estarán con alerta naranja.

Pero el domingo aparece otra alerta en el territorio bonaerense: viento. Así, “el área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h”.