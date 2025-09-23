Se viene la celebración de «Los Juegos de Malala»

Será este miércoles con distintas actividades en espacios como Parque Primavesi, Plaza Colón, Plazoleta de la Memoria y de Belisario Roldán con el fin de visibilizar y concientizar a toda la comunidad acerca del derecho al juego.

En el marco del Día del Derecho al Juego, el Municipio programó para este miércoles una serie de actividades en diferentes sectores de la ciudad bajo el nombre «Los Juegos de Malala» con el fin de visibilizar y concientizar a toda la comunidad sobre esta iniciativa. El Parque Primavesi, la Plaza Colón, la Plazoleta de la Memoria y de Belisario Roldán son algunos de los lugares elegidos en esta ocasión por los coordinadores.

Se celebra en conmemoración a María Laura Galasse, quien fue parte del equipo de coordinación del Municipio y una de las impulsoras de la primera ordenanza municipal que instituyó el “Día del Juego y la Convivencia” en 2014, gracias a un proyecto presentado por la ONG Derecho a Jugar.

A su vez, desde el lunes, distintas instituciones educativas del Municipio, comenzaron a realizar diferentes actividades lúdicas con sus estudiantes para aprender, disfrutar y ejercer libremente su derecho al juego. Además de las 84 instituciones educativas municipales, también participan los Institutos Superiores de Formación Docente N°19, N° 84, Pinos de Anchorena, CADS, Quilmes, APEF, y la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Psicología.

El objetivo de las jornadas de este año es hacer hincapié en el mayor protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la elección de los juegos y la preparación de los mismos, ejerciendo plenamente su derecho; con los adultos como facilitadores para que esos juegos se materialicen. También se invitó a relacionar las propuestas con la Maratón de Lectura.

En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, concretó y aprobó diez principios para reglamentar y facilitar su aplicación. Entre estos, definió como niño a todo ser humano menor de dieciocho años y reconoció su derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Este pasaje de la Declaración a la Convención representó el reconocimiento internacional del derecho a jugar. Un año más tarde, Argentina ratificó la Convención, reconociendo este derecho; mientras que en 2014 y 2020, la Municipalidad de General Pueyrredon sancionó dos ordenanzas que establecieron el Día del Derecho al Juego y su visibilización.