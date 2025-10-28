Se verá “El desafío”, en el marco del 140° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia

En el marco del 140° aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y Rusia, se presentará el largometraje ruso “El desafío”, dirigido por Klim Shipenko. La función tendrá lugar este miércoles 29 a las 18:00 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos; Mar del Plata) y la entrada será libre y gratuita.

“El desafío” narra la historia de un astronauta que sufre un accidente durante una caminata espacial. Ante la imposibilidad de rescatarlo sin poner en riesgo su vida, la agencia espacial rusa decide enviar a la cirujana Zhenya a bordo de la Estación Espacial Internacional para realizar una intervención quirúrgica en órbita.

Mientras la misión enfrenta fallas técnicas y escasez de recursos, los integrantes de la tripulación también deben lidiar con conflictos personales y viejos resentimientos. La película fue filmada parcialmente en la Estación Espacial Internacional, convirtiéndose en el primer largometraje de ficción con actores rodado en el espacio.

La proyección se enmarca en una serie de actividades culturales que celebran los vínculos históricos entre Argentina y Rusia, destacando el papel del arte, la diplomacia y el intercambio cultural como puentes de entendimiento entre ambas naciones.

Fuente: www.funcinema.com.ar