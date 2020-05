Se solicitaron más excepciones a la Provincia y habilitaron la apertura de comercios no esenciales los sábados

Con el paso del tiempo, se evidencia cada vez más la necesidad de ciertos sectores de volver a funcionar, en el marco de la cuarentena administrada que rige en el territorio como medida para frenar la pandemia de Covid-19.

Así, a quince días de rehabilitarse la apertura de los comercios no esenciales, en videoconferencia de prensa, el intendente Miguel Lunghi confirmó que se agregará el sábado al esquema de atención que los locales vienen sosteniendo de lunes a viernes de 9 a 14. Después del 24 de mayo, fecha hasta la que rige por ahora el aislamiento decretado por el Presidente, evaluarán si se extiende la franja horaria de atención al público. La idea es que todos rubros comerciales puedan trabajar hasta las 18, como lo hacen los negocios ligados a los servicios básicos que estuvieron exceptuados desde el primer momento.

Además, expuso que se elevaron a las autoridades provinciales los pedidos y protocolos para que se retomen de forma progresiva algunas actividades deportivas que no implican contacto físico: tenis, golf, footgolf y ciclismo. También se presentó la solicitud de excepción para avalar la reactivación de los gimnasios y centros terapéuticos dedicados a la rehabilitación, sin posibilidad de hacer uso de las duchas y vestuarios en ningún caso. Esto fue consensuado con los actores correspondientes y, una vez obtenida la venia provincial, los horarios serán fijados por el Municipio. Estos nuevos pedidos se suman al de turismo de proximidad que el Ejecutivo giró a la administración hace unos días. Estiman que la próxima semana podría haber respuestas en esta dirección.

“Quiero pedirles a todos que sigamos de la misma manera, hasta ahora en Tandil vamos bien, no ha habido ningún caso en 25 días”, sostuvo el jefe comunal, quien mostró su satisfacción por el cuadro epidemiológico y destacó la holgura del Sistema de Salud para enfrentar un eventual pico de contagios.

“Estamos en permanente contacto con la Provincia para avanzar con los protocolos, cuesta mucho, pero hay que tener paciencia porque se trabaja con 135 municipios y todos hacen sus pedidos”, resaltó.

El conflicto con los recolectores

Consultado por la prensa, Lunghi se refirió a diversos temas, entre ellos la problemática que mantiene su gestión con los trabajadores del servicio de recolección de residuos, un conflicto que lleva varios días sin encontrar un punto de convergencia en la diagramación del sistema.

Al respecto, detalló que se hallan dialogando a diario con los empleados del área, que tras la anulación de las bonificaciones por productividad, incentivo y horas extras, decidieron no efectuar los recorridos adicionales.

“Están los recorridos que hacen por día, que son los habituales, y los recorridos caídos que vendrían a ser los que se cubren con horas extras. Pedimos que a esos que quedan sin hacer, los realicen al otro día, pero vuelven a hacer el recorrido original y no hacen los caídos. Pedimos racionalidad porque tenemos una baja en la recaudación y en la coparticipación. El pueblo se da cuenta de que hay una disminución de la actividad económica”, señaló.

El Intendente enfatizó que los recursos municipales deben enfocarse al pago de los sueldos, el mantenimiento de la parte sanitaria y se debe destinar a ayudar a los vecinos que, producto de la pandemia, se quedaron sin la posibilidad de trabajar y generar ingresos.

“Hemos tenido un aumento en la entrega de alimentos, se entregaron 25 mil bolsones en abril y antes dábamos 2700. Por eso pedimos que entren en razón y que los circuitos que no se pueden hacer un día, se hagan al otro”, graficó.

Transporte público

“Sin prisa pero sin pausa” sería el concepto que domina la lógica que persigue el Municipio. En este sentido, prefieren tomarse su tiempo para analizar más libertades y aperturas. Dentro de este abanico de posibilidades, se encuentra la adición de más frecuencias al servicio de transporte urbano de pasajeros, uno de los ítems más delicados a tener en cuenta al momento de adoptar definiciones en su uso, por el potencial de contagio que significa el desplazamiento de personas.

“Son responsables los empresarios y los choferes, los colectivos se limpian muy bien y se mantienen todos los recaudos, pero los medios de transporte son un gran transmisor del virus. Vamos a tener que esperar unos días más para el transporte porque no queremos retroceder, pero sabemos que tiene que haber más frecuencias”, afirmó.

“Va a haber cuarentenas parciales. Quisiéramos no tener que volver atrás y cerrar, así podemos continuar ampliando actividades, por la parte psicológica y económica”, consideró.

Como se pregona usualmente desde el arco gubernamental, la toma de decisiones en este contexto está vinculada directamente al escenario epidemiológico que se presente. De continuar el panorama actual, se puede pensar en seguir sumando alternativas a las nuevas fases de confinamiento que abran cada vez más el espectro económico, laboral y recreativo.

“El virus no circula por la ciudad y no hay ningún problema si todos somos responsables. Hace 14 días abrimos los negocios y todo se mantiene bien, no hay ningún caso, pero hay mucha ansiedad y todo el mundo quiere abrir”, expresó el pediatra. En este punto, precisó que con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, se podría complicar el cuadro de contagios, porque prevalecerán las patologías respiratorias y el clima adverso se vuelve propicio para la expansión del virus.

Salidas recreativas

A partir del lunes, quedaron autorizadas en el distrito las salidas con fines recreativos a lugares de esparcimiento y las salidas a correr, cumpliendo una serie de recomendaciones orientadas a organizar el caudal de público, como la división de días por terminación de DNI, la prohibición de usar los juegos de las plazas y parques, la restricción de realizar salidas en grupo excepto que sean convivientes y la utilización de tapabocas. Al respecto, el mandatario hizo una evaluación positiva de la medida y aseguró que en sus recorridos pudo observar un correcto acatamiento por parte de la ciudadanía a los recaudos establecidos. Por el momento, se permiten las salidas de lunes a sábados.

“Vamos bien, vamos a pedir que los domingos descansen en sus casas, tenemos seis días para salir, uno nos podemos quedar en casa jugando a las cartas o mirando una película”, valoró y se ocupó de aclarar que “el virus esta contenido pero no controlado, no se puede controlar hasta que no esté la vacuna”.

“Pasando el invierno vamos a estar mejor. Después de las 18 no anda nadie en Tandil y está todo cerrado, estoy muy contento y agradecido a toda la sociedad por esto”, dijo.

La economía en apuros

Las vicisitudes económicas son el otro bastión de la pandemia, detrás de la emergencia sanitaria. La parálisis de las actividades productivas y la caída de la recaudación en todos los niveles, obligó a las autoridades a pergeñar diferentes planes de contingencia y salvataje para aliviar el bolsillo de los argentinos.

El Municipio de Tandil no es ajeno a esta situación y Lunghi explicó que si bien tienen asegurados los sueldos de mayo, y están en tratativas para obtener liquidez que les permita garantizar los pagos totales correspondientes a junio, aún no se sabe qué sucederá con el medio aguinaldo que se debe abonar con los haberes de ese mes. A esto se agregan los costos de mantenimiento de las diferentes áreas, la compra de insumos, el pago a proveedores, la cancelación de deudas, y la asistencia social, entre otras cuestiones que el Estado local debe afrontar mes a mes. De la información suministrada por el propio Intendente, se desprende que las proyecciones económicas alrededor de la recaudación comunal evidenciarán una baja de al menos 800 millones de pesos. Esta reducción significa que el Presupuesto 2020 igualará al de 2019 en términos nominales, pero con una inflación del 55 por ciento con respecto al año anterior.

“No sé qué puede pasar con el medio aguinaldo. Si hay reactivación de la economía, si mejora la cobranza de las tasas y la coparticipación, no vamos a tener problemas pero si no es así quizás vamos a tener que prorratearlo. Estamos viendo los ingresos, hay muy buen diálogo con la Provincia y hasta ahora han cumplido con todo lo que han dicho”, manifestó.

íbamos a recaudar en el presupuesto 2020 la proyección es 3200 80 millones menos igual que el presupuesto 2019 con los valores de inflación que trepan al 55 por ciento tenemos que ser cuidadosos

El acuerdo con la Clínica Chacabuco

En el día de hoy, el Concejo tratará la convalidación del convenio rubricado entre la comuna y la Clínica Chacabuco, en el que se acordó, por tres meses, la atención de los partos y la internación de neonatos del Hospital Santamarina en ese centro privado, en el contexto de la pandemia. Según un informe aproximado, el convenio implicó una erogación de 2.740.000 pesos el mes pasado. Además, el Sistema de Salud aporta personal y la institución privada le factura a las obras sociales por los pacientes que tienen cobertura.

Esto levantó polvareda en el arco opositor, que `puso la lupa en las condiciones en las que el acuerdo fue firmado. El Intendente, por su parte, defendió a ultranza el convenio y aseveró que “volvería a hacer lo mismo”.

Según se analizó dentro de la gestión lunghista, lo más eficiente fue trasladar ese servicio al efector privado para liberar las camas de maternidad del nosocomio estatal, que poseen elementos que son necesarios para el área de terapia intensiva, como oxígeno, aspiración central y aire comprimido. Además, de acuerdo a sus declaraciones, la iniciativa respondió a la decisión de centralizar la internación de los pacientes infectados con Covid-19 en el Hospital y no exponer a las parturientas y recién nacidos a eventuales contagios en la institución médica.

“Estamos felices pero nos salió 2,7 millones de pesos. Si hubiesen permanecido las pacientes en el Hospital el costo sería un poco menor, pero esto no es una medida económica. La Clínica Chacabuco aceptó el contrato con valores de Ioma menos el 10 por ciento. La cantidad de embarazos fue importante y nadie tuvo problemas, todos se fueron a sus casas”, justificó.