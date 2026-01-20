Se realizará un encuentro del Foro Regional Audiovisual en Mar del Plata

Tras la sanción de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, publicada en el Boletín Oficial provincial el 30/12/25 como Ley Provincial 15.607, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires iniciará un recorrido por todo el territorio bonaerense con el objetivo de debatir el futuro de la industria audiovisual en el marco de su proceso de reglamentación y promulgación.

Los Foros Regionales Audiovisuales se desarrollarán a lo largo del verano en todo el territorio provincial. Tras una primera instancia realizada en La Plata en diciembre, el próximo encuentro tendrá lugar este viernes 23 a las 17:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa; Mar del Plata). Durante febrero y marzo se prevén cinco encuentros más que abarcarán los distritos de Bahía Blanca, Pehuajó, Tandil, Merlo y Quilmes, junto a sus respectivas regiones de influencia.

El Instituto Cultural invita a participar de los foros a sindicatos, asociaciones audiovisuales, directores, productores, guionistas, actores, técnicos, administradores de salas de cine, estudiantes y autoridades universitarias, referentes audiovisuales de los municipios y otros representantes de la actividad cultural y audiovisual bonaerense.

La iniciativa se desarrollará bajo la modalidad de Foros Regionales y contará con la participación de colectivos y asociaciones que integran el sector audiovisual bonaerense. El propósito es ampliar y consolidar los consensos, debates y relatorías construidos durante el proceso que permitió impulsar y fortalecer la sanción de la norma.

“En cada distrito de la provincia de Buenos Aires se produce cine o televisión; o se enseñan saberes audiovisuales en las universidades; o se proyecta cine en salas estatales o privadas; o una productora pyme audiovisual escribe y desarrolla el piloto de una serie web para plataformas. La provincia sueña con un cine propio desde siempre y esta ley es el punto de partida hacia ese objetivo”, señalaron desde el Instituto Cultural.

En ese sentido, remarcaron que el recorrido por los Foros Regionales permitirá “escuchar e incluir, en esta última etapa del proceso de la ley, la más amplia expresión del sector audiovisual bonaerense”, con el objetivo de fortalecerla y convertirla en una herramienta “más democrática, inclusiva y representativa de lo que pensamos sobre el cine y el audiovisual para nuestra provincia”.

La propuesta busca replicar el proceso participativo que dio origen al proyecto de ley y que culminó con la sanción de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual. A través de esta herramienta, la provincia apunta a generar más trabajo, más producciones propias, mayor identidad y soberanía cultural, y un crecimiento sostenido en toda la cadena de valor de la producción audiovisual bonaerense.

Fuente: www.funcinema.com.ar