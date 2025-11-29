Se realiza hoy el último encuentro de la “Escuela de Espectadores”

Hoy a las 20:00 se realizará en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) el último encuentro del ciclo 2025 de la “Escuela de Espectadores”, ocasión en la que el público podrá disfrutar de la función de “Cartas a mi hijo Federico García Lorca”, con texto, actuación y dirección de María Marta Guitart, acompañada por la música de Daiana Moreno.

La obra propone un encuentro poético y teatral entre Vicenta Lorca Romero y su hijo Federico García Lorca, en un tiempo suspendido donde confluyen teatro, música y poesía.

Posteriormente, se desarrollará el desmontaje de la obra, en el marco de la “Escuela de Espectadores”.

Creada por el crítico e investigador Jorge Dubatti, la “Escuela de Espectadores” es un espacio abierto a toda la comunidad que fomenta el análisis crítico de los espectáculos teatrales. En Mar del Plata, se encuentra bajo la coordinación del periodista, docente, dramaturgo y productor teatral Pablo Mascareño, y celebra su 15ª temporada.