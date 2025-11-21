Se puede recorrer en el Foyer del Auditorium la muestra “Lo que queda / What remains”

Se puede recorrer en el Foyer del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) la muestra “Lo que queda / What remains”, de las artistas Laura Larocca, Mirjam Elburn y Laura Galeotti. Permanecerá abierta al público hasta el 7 de diciembre.

Basada en la observación aguda y la acción, la propuesta se organiza en torno al concepto de las “pequeñas memorias”, término acuñado por Christian Boltanski para aludir a aquello mínimo, íntimo y persistente que nos diferencia y constituye. Cada artista interpreta este eje desde una perspectiva personal, generando metodologías surgidas de la experiencia del “ser artista” y de la posición atenta frente al mundo.

La exposición se presenta como un aire fresco, una invitación a la contemplación y a la resignificación de las propias memorias, recuperando aquello que permanece: lo que queda.

Larocca explora el territorio para crear atmósferas de extrañeza, recolectando y transformando elementos naturales. Integra sus materiales en videos, objetos, dibujos y pinturas, donde la repetición y las texturas definen su lenguaje. Su obra propone un cruce entre materialidad, paisaje y memoria sensorial.

Elburn, nacida en Siegen, Alemania (1976), investiga las estructuras de lo cotidiano mediante fotografía experimental, procesos pictóricos y técnicas manuales. Desarrolla piezas específicas del sitio que exploran la transformación de lo diario, poniendo en tensión la fragilidad de los materiales y su permanencia en el entorno.

Galeotti trabaja con materiales orgánicos y arcillas locales transformadas con barro y fuego, para indagar en la relación entre naturaleza, tiempo y ser humano. Guiada por técnicas ancestrales en diálogo con un lenguaje contemporáneo, su obra aborda lo ritual, lo originario y los procesos de transformación de la materia.