Se proyectará la docuserie “Cuando acecha la crueldad” en la Sala Piazzolla

Este viernes 24 a las 16:00 se proyectará la docuserie “Cuando acecha la crueldad”, dirigida por Santiago Giorgetta, en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), con entrada libre y gratuita al público.

La obra, compuesta por cuatro capítulos, emplea la estética del cine de terror para narrar el impacto del ajuste económico implementado por el gobierno de Milei. A través de esta propuesta, se humanizan las consecuencias sociales y económicas, dando voz a quienes las padecen directamente.

Cada episodio relata una historia individual que refleja el “terror” de la realidad cotidiana: una jubilada afectada por la crisis, trabajadores de una fábrica en quiebra, una docente y su estudiante luchando por la supervivencia de su universidad, y un residente del Hospital Posadas enfrentando las dificultades del sistema de salud.

Esta proyección invita a la reflexión sobre las huellas invisibles de las políticas públicas, transformando datos abstractos en testimonios personales y emotivos.