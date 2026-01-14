Se presentó el Concurso Nacional de Ideas para el frente Costero de Miramar

La Municipalidad de General Alvarado, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX, presentó oficialmente el Concurso Nacional de Ideas Rectoras y Master Plan, a dos vueltas, para el desarrollo del frente costero de la ciudad de Miramar, en el sector comprendido entre los arroyos El Durazno y Las Brusquitas.

El Concurso, de carácter nacional, no vinculante y de ideas, tiene como objetivo construir lineamientos urbanos, paisajísticos y ambientales para un área estratégica del borde costero, promoviendo una mirada integral sobre el espacio público, la relación ciudad–naturaleza y el crecimiento urbano sostenible.

La convocatoria es impulsada por la Municipalidad de General Alvarado y organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX, con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y el CAPBA Consejo Superior.

Durante la presentación estuvieron presentes por la Municipalidad de General Alvarado el intendente Sebastián Ianantuony, el secretario de Planificación, Obras y Servicios Juan Manuel Paramio y el director de Planeamiento Urbano Agustín Maceio.

Por el CAPBA Distrito IX asistieron su presidente Diego Domingorena, la secretaria Paula Suero y el coordinador del Distrito 9 para General Alvarado, Federico Arias. Asimismo, participó el arquitecto Francisco Olivo, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El jefe comunal Sebastián Ianantuony destacó el crecimiento sostenido del sector y de las ciudades costeras, y señaló que el municipio se encuentra preparado para acompañar ese proceso con una visión de futuro.

Por su parte, Diego Domingorena valoró la convocatoria al concurso y remarcó la importancia de la planificación urbana como herramienta para orientar el crecimiento y el desarrollo, especialmente en relación con la infraestructura y el uso del territorio.

El Concurso se desarrollará en dos etapas. La primera vuelta estará orientada a la formulación de Ideas Rectoras para el frente costero, mientras que la segunda vuelta avanzará en la elaboración de un Master Plan para la urbanización de un predio de aproximadamente 39 hectáreas.

Las bases del Concurso son sin cargo y para más información podrán dirigirse a: https://capba.info/miramar/ e-mail: concursos@capba9.org.ar