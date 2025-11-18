Se presentará este sábado en El Telón la obra “Experiencia Kaia”

Este sábado 22 a las 21:00, el Teatro El Telón (España 1839) será escenario de la propuesta artística “Experiencia Kaia”, una creación de Marcelo Altable que invita al público a sumergirse en un viaje sensorial a oscuras.

La obra, presentada por la compañía Teatro Sensorial a Oscuras MDP propone una vivencia inmersiva donde los sentidos se activan en ausencia de estímulos visuales, generando estados de percepción ampliada.

“Experiencia Kaia” es una travesía por paisajes sonoros y entornos insólitos, donde lo real y lo imaginario se entrelazan en busca del bienestar integral. A través de la estimulación sensorial y la aplicación multidisciplinaria de los sentidos, el espectador es guiado hacia una introspección profunda, transitando simbólicamente los cuatro elementos.

La propuesta invita a “coincidir con gente que te haga ver cosas que vos no ves, que te enseñe a mirar con otros ojos”. En un mundo donde lo urgente desplaza lo indispensable, “mirar con los ojos que se encuentran justo ahí… junto al corazón y al alma” se vuelve una experiencia transformadora.

La dirección y autoría están a cargo de Marcelo Altable. El staff del Teatro Sensorial a Oscuras MDP está conformado por Catalina Altable, Patricia Schiel y Federico Altable. Participan como artistas invitados la bailarina Elisabeth Seco y el músico Leo Mina.