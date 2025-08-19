Se presentará en Sala Nachman un Concierto del Ensamble de Clarinetes y Fagotes

Este miércoles 20 a las 18:30 se llevará a cabo un concierto del Ensamble de Clarinetes y Fagotes en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280), que contará con la participación de alumnos y profesores del Conservatorio Provincial Luis Gianneo y tendrá entrada libre y gratuita.

La presentación estará dirigida por las profesoras Agata Pataro Vitaloni y Luciana Savoy, quienes liderarán el ensamble de clarinetes, junto al ensamble de fagotes a cargo del profesor Federico Lera. La agrupación está conformada por estudiantes y docentes del Conservatorio.

Este encuentro musical forma parte de la programación cultural del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de un repertorio interpretado por destacados músicos en formación y sus profesores.