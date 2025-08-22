Se presenta en la Sala Piazzolla el espectáculo “Dance all for all”

Este sábado 23 a las 17:00, la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) será el escenario de la primera edición de “Dance all for all”, un espectáculo coreográfico que reunirá a diversas escuelas de danza de la región.

“Dance all dor all” promete un show que destaca las danzas urbanas y la creatividad de los artistas locales. Organizado por Florencia Iparraguirre, directora de la escuela All Dance de Miramar, el evento busca celebrar el talento y la energía de jóvenes bailarines.

Iparraguirre tiene como objetivo establecer “Dance all for all” como un encuentro anual que crezca con cada edición. En esta oportunidad, el espectáculo contará con la participación de numerosas escuelas de danza de Mar del Plata, uniendo a la comunidad artística en una celebración única.

El evento estará conducido por Martín Mc, quien aportará dinamismo y carisma a la jornada. Además, “Dance all for all” cuenta con el respaldo de “Planners, creatividad en eventos”, un equipo liderado por Martín Vera, reconocido por su destacada trayectoria en la Dirección de Cultura de Miramar.