Se llevó a cabo una Jornada de Trabajo en el HCD para abordar la situación presupuestaria de la UNMdP

Mediante Decreto de la Presidencia Nº 208, se convocó a una Jornada de Trabajo que tuvo por objetivo analizar la situación actual de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), “atento al congelamiento y por ende la disminución del financiamiento de las universidades nacionales, propuesto por el Gobierno Nacional”.

La Jornada de Trabajo, sustentada en el Decreto Nº 2771, tuvo lugar en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Hipólito Yrigoyen 1627, 2º piso, ala derecha.

Estuvieron presentes la Presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero; concejales de los distintos bloques políticos; el Rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti; decanos de las facultades de Derecho, Psicología, Arquitectura, Ciencias Agrarias y Humanidades, representantes de Centros de Estudiantes Universitarios, Asociaciones Gremiales y de la Federación Universitaria Marplatense.

En primer término, Sánchez Herrero tomó la palabra: “Esta jornada es plural y refleja el compromiso de cada uno de nosotros con el futuro de las universidades públicas, gratuitas y de calidad. La Universidad Nacional de Mar del Plata, es un centro de formación académica referente de la región y del país, un espacio de inclusión, de desarrollo personal, colectivo y de producción de conocimiento que contribuye al crecimiento de nuestra sociedad. Es imperativo que nuestras instituciones cuenten con el financiamiento y los recursos necesarios para garantizar que tanto los docentes como el personal no docente puedan recibir salarios dignos y que los estudiantes puedan acceder a una formación que les permita alcanzar su máximo potencial”.

También hablaron el concejal Ariel Ciano, que impulsó la realización de la jornada; el rector Lazzeretti, los decanos de las distintas unidades académicas, representantes de entidades gremiales, de centros de estudiantes y del Colegio Illia.

“Hoy estamos aquí, concejales de distintos bloques políticos tratando de que esta caja de resonancia -que es el Concejo Deliberante- suene fuerte. Todos entendemos el valor que tiene la Universidad Pública. Muchos tienen vínculo con la Universidad. Y qué importante es que hoy estén acompañando los jóvenes, porque esto es de ustedes y orgullo de todos; lo fue, lo es y lo será si seguimos trabajando juntos. La Universidad es la que iguala oportunidades; quien tuvo la oportunidad de pasar por ahí, se transformó para siempre. Y quien no lo hizo, quiere que sus hijos sí lo hagan. Tenemos que defender la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad, acá, en la calle y donde sea”, resaltó Ciano.

“Quiero agradecer al Concejo por esta manifestación explícita de preocupación por el presente y el futuro de la Universidad. La jornada de ayer fue aciaga, pero no fue un punto de llegada; es un punto de partida en la lucha que debemos emprender para dejar de manifiesto la importancia que tiene la Universidad en la sociedad. Quienes creen que ganaron, ayer perdieron. No es casualidad que todas las provincias hayan hecho el esfuerzo para tener una Universidad. ¿Y por qué lo hicieron? Evidentemente, por el impacto positivo y transformador que tiene en lo social y en el progreso colectivo. La UNMdP tiene una fuerte presencia en el sudeste bonaerense. De hecho, las universidades fueron y son siempre valoradas por la sociedad. Estratégicamente, es fundamental tener un sistema educativo sólido, porque es factor productivo de conocimiento. Hay quienes creen que la educación no es un derecho y es una mercancía, un bien transable. Los ataques recibidos en los últimos meses fueron con falacias, que intenta degradar. Ayer no terminó nada, vamos a seguir peleando por las justas reivindicaciones salariales de los trabajadores, por la proyección de la extensión de la Universidad, con conocimiento, en la sociedad. Seguiremos imaginando formas creativas de persuadir a la gente de que el rol de la Universidad es necesario y vital para consolidar el futuro del país”, expresó Alfredo Lazzeretti.

Luego, tomaron la palabra los concejales Marianela Romero, Mariana Cuesta, Horacio Taccone, Daniel Núñez y Valeria Crespo, además del diputado provincial Gustavo Pulti, entre otros asistentes.

