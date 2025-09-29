Se inicia el operativo seguridad en playas para la temporada 2025/26

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, pondrá en marcha el servicio de guardavidas para el verano 2025/2026, asegurando la protección y bienestar de los vecinos y turistas que deseen disfrutar del clima primaveral. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar tranquilidad a quienes aprovechen las playas durante esta temporada, garantizando la cobertura en áreas clave para prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia.

En este sentido, se ha dispuesto que desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive, de lunes a domingo, los siguientes balnearios cuentan con guardias diarias de 11 a 17:

?Balneario Nº 1 La Perla – Alfonsina

Balneario Nº 2 La Perla – Saint Michel

?Balneario Nº 3 La Perla – San Sebastián

Balneario Nº 4 La Perla – Alicante

Torreón Del Monje

Balnearios Nº 0 A 7 Complejo Playa Grande

?Consorcio Complejo Playa Grande

Punta Cantera IV – V – Waikiki

Arroyo Lobería – Cruz Del Sur

Arroyo Seco II – Manantiales Club De Mar

Por su parte, a partir del 1 de noviembre de 2025 y hasta el 5 de abril de 2026, inclusive, se dispondrá en todas las playas de la ciudad en los siguientes horarios:

Desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 8 de marzo de 2026, de lunes a domingo de 8 a 20.

Desde el 9 de marzo hasta el 22 de marzo de 2026, de lunes a domingo de 8 a 19.30.

Desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril de 2026, de lunes a domingo de 8 a 19.

Asimismo, el Operativo estará reforzado con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur.

Este operativo es parte de los esfuerzos continuos del municipio para promover el disfrute seguro de los espacios públicos y naturales durante todo el año, anticipándose a la temporada de verano. Toda la información se encuentra disponible en www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas .