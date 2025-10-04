Se inauguró oficialmente la calle “Papa Francisco” en 2 cuadras de Mitre

La Municipalidad de General Pueyrredon, junto al Honorable Concejo Deliberante, llevó a cabo este viernes la inauguración oficial de la calle “Papa Francisco” la cual abarca el tramo de la actual calle Mitre, entre San Martín y 25 de Mayo.

El acto contó con la presencia del Intendente Municipal Guillermo Montenegro, autoridades locales, concejales, Monseñor Ernesto Giobando y representantes de la comunidad religiosa. La iniciativa impulsada por la presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero, tiene como objetivo rendir homenaje al Papa Francisco, fallecido en abril de este año, reconociendo su figura y su compromiso con los valores de la paz y la justicia social.

Giobando señaló “Nombrar una calle significa hacer memoria y que lleve el nombre del Papa Francisco, es muy importante para Mar del Plata, es la presencia de su legado” además agregó “El mensaje de Paz de Francisco es muy necesario, no sólo en las guerras que se están desarrollando en el mundo, sino también la paz que necesita nuestra Patria”.

Por otro lado, Sánchez Herrero sostuvo “Tener un espacio en una arteria importante de la ciudad, hace que nos preguntemos ¿Quién es Francisco?. Para nosotros Francisco, era dignidad, fraternidad y cercanía con los más pobres, y por eso era tan importante inmortalizarlo en nuestra ciudad”

El proyecto aprobado también prevé la instalación de un monumento homenaje en la Plaza San Martín, frente a la Catedral. Para su diseño se convocará a un concurso público con participación de artistas locales y regionales, promoviendo así la inclusión de la comunidad en este espacio de memoria colectiva.

Con esta inauguración, Mar del Plata suma un nuevo punto de referencia urbano, que busca mantener vivo el legado de Francisco y proyectarlo a futuras generaciones.