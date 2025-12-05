Se generaliza el pedido para que Kicillof dé otra suba salarial, tras el OK al endeudamiento

Con la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento, entendemos que están dadas las condiciones para retomar, profundizar y avanzar en la recomposición salarial

Con la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento, entendemos que están dadas las condiciones para retomar, profundizar y avanzar en la recomposición salarial

Parte de los gremios apoyaron al gobierno en la batalla legislativa que terminó el viernes con la aprobación del proyecto. ATE, además, llevó adelante una conferencia de prensa a la que se sumó SUTEBA el día de la votación para sumar presión.

Presión para acelerar

Ahora, los gremios le exigen a Kicillof que acelere los aumentos para cerrar fin de año con una buena noticia para sus trabajadores. Como informó DIB, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Kicillof, por su parte, está inmerso en un cruce con el ministro de Economía, Luis Caputo, que quiere autorizar solo una porción de la autorización de deuda que la legislatura le aprobó en la madrugada del jueves pasado.

El ministro de Economía sostiene que Provincia no cumple con un ítem del pacto fiscal de 2027 y que por lo tanto solo aprobará la porción del endeudamiento pedido para financiar deudas anteriores, 1048 millones de dólares. Pero el Gobernador argumenta que todo -excepto 650 millones que van para entes descentralizados- se usará para ese fin y le exigió a ministro acelerar el OK. “Rapidito, Toto”, dijo hoy.