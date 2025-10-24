Se estrena “Respirar bajo el agua”, documental sobre el mundo subacuático de Mar del Plata

El próximo 2 de noviembre a las 18:00 se estrenará en la Sala Nachman del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) el documental “Respirar bajo el agua”, dirigido por Agustín Arévalo. El film, de 50 minutos, invita al público a explorar el mundo subacuático de Mar del Plata, destacando la historia y la práctica del buceo deportivo en sus aguas frías. La entrada será libre y gratuita.

Cuando se evoca a Mar del Plata, suelen surgir imágenes de sus playas, el viento atlántico, los lobos marinos y los emblemáticos suéteres. Rara vez se asocia con el buceo en sus gélidas profundidades. No obstante, desde 1969 opera en la ciudad el Centro de Actividades Submarinas Escualo (CASE), un club pionero que ha forjado generaciones de buzos deportivos.

El film nace de un descubrimiento personal del director: su tío, Jesús Arévalo, fue uno de los fundadores del club. Esta revelación lo impulsa a sumergirse -de manera literal y metafórica- en una narrativa familiar y colectiva, documentando el riguroso curso de buceo que emprenden los aspirantes.

“Respirar bajo el agua” entreteje recuerdos familiares, fotografías y material de archivo con la vitalidad contemporánea del buceo en Mar del Plata. A través de entrenamientos intensos, competencias singulares -como el torneo de búsqueda de la plomada o valses con aletas- y la sólida camaradería entre buzos, se desvela un universo acuático cautivador y poco explorado.

Con una perspectiva íntima y, al mismo tiempo, coral, “Respirar bajo el agua” propone redescubrir los tesoros ocultos bajo el mar de Mar del Plata, invitando a una inmersión que enriquece la percepción de esta icónica ciudad balnearia.

Fuente: www.funcinema.com.ar