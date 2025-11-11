Se esperan horas de mal clima hasta mañana en la ciudad.

Alerta en la zona central

Así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decretó una alerta de nivel amarillo por probabilidad de tormentas fuertes en trece provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en distintos momentos entre este martes y el jueves.

La Pampa, Buenos Aires, Capital Federal, sur y este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y prácticamente toda la provincia de Entre Ríos verán un desmejoramiento progresivo durante este martes. El SMN alerta de la probabilidad de que estas tormentas tengan como riesgo principal la caída de granizo y fuertes ráfagas de manera localizada.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la llegada de las lluvias y tormentas se prevé con mayor probabilidad entre la tarde y la noche de este martes.

Movimiento rápido

El sistema en general se moverá con relativa rapidez. Se piensa que no dejará mucha caída de agua en la zona central de Argentina, pero sí puede ser más relevante el riesgo de granizo o ráfagas sectorizadas.

En las primeras horas del miércoles, en tanto, el tiempo mejorará con rapidez.