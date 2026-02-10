Se entregaron los Premios Estrella de Mar 2026: Los Pimpinela se llevaron el Oro

La premiación distinguió a 54 rubros y el Oro y se entregaron varias distinciones y homenajes.
El jurado en esta edición estuvo integrado por Albertina Marquestau; Alejandro Lamacchia; Analía Wetzel; Constanza Palacios; Daniela Toujas; Daniela Jorquera; David Akerman; Ezequiel Chamorro; Eugenia Martínez; Eugenia Raineri Vittino; Florencia Maggio; Gabriela Pietranera; Gabriela Mocchia; Gerardo Reboredo; Gisele Kesler; Gladys Luca; Ivana Freije; Indy Marini; Jorgelina Puggioni; Laura Giudici, Leandro Do Carmo; Lorena Giglio; Lucas Pérez Longueira; Marcelo Rigl; María Alquezar; Natalia Alvarez; Raúl Oliveira; Santiago Moroni; Silvia Giovinazzi; Sofia Sartora y Valentin D’Onofrio. Además, el jurado de Argentores -conformado por Florencia Aroldi, Roberto Perinelli y José Gallo- será quien defina la terna y premie al rubro «Autor Nacional».
TODOS LOS GANADORES:
– Teatro Marplatense: «Destino tango».
– Autor nacional: Andrés Bazzalo («Cuestiones con mi padre»).
– Infantil: «Mor Malhu».
– Microteatro: «Preguntitas al tarot».
– Iluminación: Ariel Valdesogo, Yonatan González, Aldana Pascual y Fátima Flórez («Fátima Universal»)
– Recital infantil: Pequeño pez.
– Dirección marplatense: María y Victoria Carreras («El conventillo de la paloma»)
– Pimpinelas («Noticias del amor»)
– Tributo: «Culto Gitano» (Tributo a Sandro)
– Música original: Camila Suero e Ignacio Corva (Vox Popurri: «Fanfarría, Al latido de un compás»)
– Producción integral marplatense: Vicky Bosso por «Crescendo», y en co-Producción con Hernán Genovese, Juan Costantino y Feliz Fritz por «Operación Rosa Rosa: Las décadas maravillosas».
– Compañía de danza: Ballet Iñaki Urlezaga.
– Stand up: «Te pido mil disculpas» (Nahuel Ivorra y Ceci Hace)
– Música marplatense: «Hombrepie».
– Tango: «Ya está en el aire».
– Escenografía: Tatiana Madineo y Luciana Peralta Bó («Chanta»)
– Teatro Marplatense: «El conventillo de la paloma».
– Vestuario: Ginette Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz («Servián, el circo: El origen mágico»)
– Transformismo: «El hotel de las ladys delux».
– Rock: El plan de la mariposa.
– Espectáculo alternativo: Mayumaná.
– Música tropical cuarteto: Luck Ra.
– Coreografía: Franco Rau («Servián, el circo: El origen mágico»)
– Unipersonal: «Chanta» .
– Humor: «Experiencia Dalia Gutmann».
– Jazz: Elizabeth Karayekov Big Band.
– Música electrónica: Arbat en mute.
– Comedia dramática: «El Secreto».
– Música clásica: Martín Masiello («Crescendo»)
– Danza nacional: «Bloody tango».
– After de playa: Konstantin Sibold – El Calamar Loco.
– Music hall / café concert: «Fátima Universal».
– Drama: «La ballena».
– Teatro musical: «Pretty Woman, el musical».
– Producción musical: Mute por Boris Brejcha – Pawsa – Hozho –Elrow – Bresh y Artbat.
– Variedades: «Servian, el circo: el origen mágico».
– Dirección nacional: Ricky Pashkus («La ballena» y «Pretty Woman, el musical»)
– Fiesta: Elrow en Mute.
– Revelación: Juli Castro («La llamada»)
– Comedia: «La cena de los tontos».
– Actriz marplatense: María Cámpora («Solos, un lienzo en blanco»)
– Actor marplantense: Lalo Alías («La Madonnita»)
– Producción nacional: Pardo Producciones en co producción con Dulce Granacos por «Pretty Woman, el musical»; y en co producción con Fátima Florez por «Fátima Universal».
– Labor en espectáculo alternativo: Diego Ramos («Sex, la obra»)
– Labor humorística: Fátima Florez («Fátima Universal»)
– Actriz de drama: Gabriela Toscano («Relatividad»)
– Actor de drama: Julio Chavez («La ballena»)
– Actuación de reparto: Mariano Magnifico («Pretty Woman, el musical»)
– Actriz de comedia: Laurita Fernández («La cena de los tontos»)
– Actor de comedia: Martín Bossi («La cena de los tontos»)
– Actriz de comedia dramática: Malena Solda («Made in Lanús»)
– Actor de comedia dramática: Gerardo Romano («El secreto»)
– Actriz de teatro musical: Florencia Peña («Pretty Woman, el musical»)
– Actor de teatro musical: César «Banana» Pueyrredón («La llamada»)
– Diamante: Mirtha Legrand
– Oro:
– Homenajes: Mercedes Carreras
– Menciones especiales: Juan José Kunert / Love up / Luis Brandoni / Dinosaurios y el mundo jurásico / Circo Fantasía sobre hielo / Bendu Arena / Proyecto Batata