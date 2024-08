Se enfría cada vez más la fusión del PRO con La Libertad Avanza

En plena tensión con el Gobierno nacional, Mauricio Macri encabezó hoy una nueva cumbre del PRO con la cúpula del espacio y la presencia de varios gobernadores, intendentes y legisladores.

Aunque se ratificó la intención de acompañar la gestión libertaria, dejaron en claro que la posibilidad de fusionarse con el partido oficialista por ahora es inviable.

Los libertarios dicen que Karina Milei tiene por estas horas una sola obsesión y es la de ganar la Ciudad para terminar con la dinastía del PRO de Mauricio Macri.

“Macri está hablando boludeces”, dijo a LPO uno de los funcionarios que habla con Karina casi a diario. No le perdonan al ex presidente las críticas que deslizó contra el entorno de Milei en su acto en La Boca y que luego ratificó en entrevistas. No aplacó el enojo de Karina que Macri luego quisiera direccionar sus cuestionamientos sólo a Santiago Caputo.

Comparte esto: Facebook

X