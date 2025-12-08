Se encendió el árbol de Navidad en Plaza San Martín

El Municipio programó una serie de actividades con música, la presencia de Papá Noel, la Guardia del Mar y actividades para toda la familia.También hubo foodtrucks y feria de emprendedores.

Con una gran convocatoria, este lunes se encendió el Árbol Navideño ubicado en Plaza San Martín. La jornada, organizada por el Municipio, comenzó con un espacio coordinado por personal de Bibliotecas, donde los niños tuvieron la posibilidad de escribir sus cartas navideñas. Además, la jornada contó con la presencia estelar de Papá Noel quien, junto a otros personajes de Navidad, se sacó fotos con los vecinos y turistas, grandes y chicos, que se acercaron a vivir esta fiesta.

En cuanto a los números musicales, se pudo disfrutar de la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por el Maestro Claudio Corradini y de la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata. Asimismo, también formaron parte de la noche la Guardia del Mar y Coros Navideños.

Hubo un espacio dedicado a una feria con stands organizados por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y, también, una variada oferta gastronómica en foodtrucks.

Por otra parte, se recuerda a los vecinos que hasta el 23 de diciembre pueden depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel en los buzones dispuestos en Mar del Plata – ubicados en Plaza San Martín, Plaza De Los Jubilados (Ayolas y Rondeau) y Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de Las Cotorras)- , Sierra de los Padres (Plazoleta Manuel Belgrano) y Batán (Plaza Central).