Se demora la sesión por el endeudamiento: debate por tiempo indeterminado

La discusión por la ley para habilitar el endeudamiento que reclamara el gobernador Axel Kicillof se demora: la cámara de Diputados aprobó una prórroga del inicio, previsto para las 15, por tiempo indeterminado. Legislatura: se cayó la sesión y Kicillof por ahora se quedó sin endeudamiento
La prórroga se da en medio de intensas negociaciones para conseguir la mayoría de dos tercios necesarias para aprobar el proyecto, que habilita un endeudamiento de 3.685 millones de pesos el Ejecutivo bonaerense, pero que ya había fracasado el viernes pasado.