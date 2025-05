Se definieron los play off en la Liga Marplatense de Fútbol

Por Valentin Ramallo de LVDE radio (foto gentileza Lucho Gargiulo)

La Fase Regular del Torneo Apertura “Juan Quesada” está por llegar a su fin. A falta de solo una fecha, otros cinco elencos aseguraron su lugar en las instancias de “mata-mata” en la fecha 12 que se disputó este último sábado.

En la Zona A, Kimberley, San José, San Lorenzo y Quilmes sacaron boleto: el “Dragón” le ganó en cancha de Al Ver Verás a Racing por 1 a 0, San José le alcanzó con un empate 0-0 ante San Isidro en la casa de Boca, el “Patanegra” goleó 3 a 0 a Almagro Florida a domicilio, y el “Cervecero” cayó derrotado ante Banfield del Puerto 3-0, pero como Nación ni Racing pudieron ganar (sus más inmediatos perseguidores) es inalcanzable para todos los que están abajo.

RESULTADOS – ZONA A – FECHA 12

TALLERES 4-2 LOS ANDES

RACING 0-1 KIMBERLEY

BANFIELD 3-0 QUILMES

COLEGIALES 0-5 DEPORTIVO NORTE

NACIÓN 0-0 LIBERTAD

ALMAGRO FLORIDA 0-3 SAN LORENZO

SAN ISIDRO 0-0 SAN JOSÉ

POSICIONES

DEPORTIVO NORTE (c) 32 puntos

BANFIELD (c) 31

SAN ISIDRO (c) 29

KIMBERLEY (c) 21

SAN LORENZO (c) 20

SAN JOSÉ (c) 20

QUILMES (c) 19

RACING 14

NACIÓN 14

LIBERTAD 12

TALLERES 11

LOS ANDES 8

COLEGIALES 3

ALMAGRO FLORIDA 1

(c): Clasificados.

En la Zona B, Independiente es el sexto en sumarse a los playoffs: igualó 2 a 2 contra El Cañón en Alto Camet y se aseguró el lugar.

RESULTADOS – ZONA B – FECHA 12

INDEPENDIENTE 2-2 EL CAÑÓN

ALVARADO 0-1 ARGENTINOS DEL SUD

GENERAL URQUIZA 2-0 CHAPADMALAL

RIVER 3-0 BOCA

CADETES 0-3 CÍRCULO DEPORTIVO

ATLÉTICO MAR DEL PLATA 5-0 GENERAL MITRE

ONCE UNIDOS 6-1 AL VER VERÁS

POSICIONES

ARGENTINOS DEL SUD (c) 33 puntos

RIVER (c) 28

CÍRCULO DEPORTIVO (c) 26

ATLÉTICO MAR DEL PLATA (c) 26

ONCE UNIDOS (c) 23

INDEPENDIENTE (c) 17

ALVARADO 15

CADETES 14

BOCA 12

EL CAÑÓN 12

AL VER VERÁS 11

CHAPADMALAL 10

GENERAL URQUIZA 8

GENERAL MITRE 1

(c): Clasificados.

En la Zona A queda un solo cupo: Racing, Nación, Libertad o Talleres será el octavo clasificado. Mientras que en la Zona B quedan dos: Alvarado, Cadetes, Boca, El Cañón y Al Ver Verás tienen chances matemáticas para ocupar alguna de esas dos plazas.