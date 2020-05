Se cumplieron 50 años del lanzamiento de «Let It Be»

Incluso se piensa que, si hubiera dependido de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el álbum podría no haber salido a la venta nunca.

Durante un periodo iniciado en 1969, un ambicioso proyecto titulado “Get Back” y un intento por documentar el regreso a las bases de The Beatles, se transformó en “Let It Be”, una mezcla de cortes en vivo y grabaciones de estudio.

De acuerdo a la ABC, The Beatles se mantuvieron juntos para lanzar Abbey Road en 1969, sin embargo, antes de su lanzamiento, John Lennon sugirió a la banda lanzar un álbum navideño y ante el rechazo de la propuesta supo que The Beatles estaban acabados. Al final, el álbum Let It Be fue publicado gracias a los managers de la banda.