Se cumple el alerta naranja: Fuerte caída de lluvia; Precauciones

De esta forma, tras un viernes pasado por agua, con lluvias de variada intensidad, el invierno se despide con un intenso pico de inestabilidad, que afectará a toda la provincia de Buenos Aires, de norte a sur y de este a oeste, situación que no se ha dado con tanta extensión territorial en lo que va del año, más allá de los graves fenómenos puntuales que afectaron severamente a varias regiones.

«Las proyecciones mantienen un escenario bastante adverso de mucha lluvia y tormentas localmente fuertes en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, en donde podrían precipitar más de 50 mm y haber diversos episodios de granizo, un riesgo importante de esta situación el sábado en la región», sumó.

Recomendaciones

Los niveles de alerta del SMN implican mayor o menor de gravedad de los fenómenos, de acuerdo al color. En este caso, la alerta naranja por tormentas puede traer complicaciones severas en la vida cotidiana, por lo que la entidad recomienda se recomienda: