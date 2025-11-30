Se conoció la programación de diciembre en el Teatro Colón

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) dio a conocer la programación de diciembre en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), que incluirá presentaciones de la Orquesta Sinfónica Municipal y la Banda Sinfónica Municipal, además de galas de ballet, espectáculos de tango, flamenco y shows tributo a bandas icónicas.

La agenda abarca una amplia variedad de géneros, desde ópera y musicales hasta rock sinfónico, folklore y danza flamenca. Este lunes se presentará “Operlírica”, con momentos de óperas y musicales; el martes 2 se celebrarán los 10 años de los Premios Sol Ro Mi; y el miércoles 3 será el turno de “Voces de libertad”, a cargo del coro BlackVoice y el Quinteto Oro Negro.

El viernes 5 se ofrecerá la “Gala de ballet”, mientras que el sábado 6 la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Guillermo Becerra, subirá al escenario. El domingo 7 se presentará el humorista Beto Mena junto al cantante Ariel Juárez con su espectáculo “Qué par de pájaros los dos”.

La programación continuará el lunes 8 con “Time machine” y el coro Vocakooza, en un show de clásicos del rock de los 80 y 90. El jueves 11 será el turno de Ecos del Tiempo Trío, con un homenaje a The Beatles, Queen y Coldplay. El viernes 12 se realizará el acto de fin de año de Integra Sports, con entrada libre y gratuita.

El sábado 13 se presentará la Orquesta Municipal de Tango, dirigida por Julio Dávila, y el domingo 14 la compañía Tango Furia, reconocida con el Estrella de Mar 2024. El martes 16 llegará “Sueño stéreo”, tributo a Soda Stéreo; el miércoles 17 Voces del Musical; y el jueves 18 Patria Soy. El viernes 19 será el turno de la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por José María Ulla.

El sábado 20 se ofrecerá una nueva función de la Orquesta Sinfónica Municipal; el domingo 21 se vivirá una “Noche flamenca” con el Ballet Mora Triana; el lunes 22 se presentará Ecos de la Tierra Lejana; y el martes 23 Música de Cámara Violín y Piano a 4 Manos.

El sábado 27 se presentará “Nativo de folklore”, a cargo del Ballet Martín Güemes, y el domingo 28 se realizará la tercera edición de “Bruma Fest”, festival para artistas emergentes que cerrará la programación del mes.