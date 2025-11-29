Se conformó la nueva comisión de la Asociación Amigos del Teatro Auditorium

Se realizó el acto de asunción de la nueva comisión de la Asociación Amigos del Teatro Auditorium, que estará presidida por Miguel Monforte con la vicepresidencia de Angel Chiatti.

Además, Oriana Castro la integrará como Tesorera y Solange Arrozeres Bua, como secretaria.

Por otra parte los vocales titulares se conforman por Darío A. Patri, Fernando Mallo, M. José Laguarda. Y los suplentes Gabriela De Santo y Ariel Loyato. La comisión revisora de cuentas estará a cargo de Daniel Escalada y Daniel Villarreal.

Durante el acto estuvieron presentes Emma Burgos y José “Toti” Gallo, representantes de la comisión anterior.