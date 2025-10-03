Se confirmó la transferencia de 200 mil dólares a Espert, que ahora dice que fue un pago de una minera «vinculada a Machado»

La candidatura de José Luis Espert entró en crisis terminal este jueves por la noche, cuando trascendió un asiento contable del Bank of America que confirma una transferencia de 200.000 dólares al diputado libertario proveniente de empresas vinculadas al presunto narco Fred Machado.

Se trata de una confirmación demoledora para Milei, que en una entrevista televisiva dijo que eran «chimentos de peluquería» y para el propio Espert que en su fallida nota de este miércoles se negó a confirmar la transferencia.

La documentación de la transferencia fue publicada por La Nación y está incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas contra Machado y fue revelada en la Argentina por Juan Grabois, que la incorporó a la denuncia contra Espert que presentó en la justicia.

Horas antes de la confirmación de la transferencia, Milei llevó a Espert a un acto en Ezeiza, pero Presidencia tuvo el cuidado de ocultarlo en una tercera fila, pese a ser el principal candidato en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Se me acercaron muchas personas, Federico Machado fue uno de ellos. Machado me dijo que una empresa minera necesitaba mis servicios como economista y me pagaron un anticipo.

Se trata de un golpe demoledor para la candidatura de Espert, que además puede constituir un delito: el libertario nunca declaró ese ingreso. Y no es un detalle menor que luego de su vínculo con Machado su patrimonio creció más de 700%, se compró una mansión en San Isidro y un BMW por más de 90 mil dólares.

Ante la contundente revelación, Espert grabó un video para dar una explicación que hasta ese momento había esquivado. El libertario dijo que ese dinero provino de una minera «vinculada a Machado» de Guatemala. Una minera de nombre Minas del Pueblo, supuestamente de un tal Ivan Morales, que quería reestructurar su deuda consideró que Espert era la persona ideal para hacerlo.

El economista agregó que la minera le anticipó 200 mil dólares, pero aclaró que nunca pudo completar el trabajo por la epidemia del Covid. Lo curioso, además del monto del adelanto, es que nunca devolvió el dinero ni al parecer nadie consideró necesario reclamárselo.

El descargo de Espert suma una nueva contradicción a la impresentable defensa que desplegó ante el caso, se supone asesorado por el consultor Daniel Ivoskus. Primero negó todo y dijo que era una operación «kuka» de Grabois, «una mentira como hicieron con la cuenta de Enrique Olivera».

Luego ante la escalada de revelaciones fue este miércoles a A24 y había acordado con Karina Milei que iba a reconocer la transferencia, pero iba a decir que en ese momento no sabía que Machado era investigado por narco. Pero finalmente en el programa se negó a reconocer la transferencia pese a que se lo preguntaron más de 10 veces.

Y cuando La Nación encontró la transferencia desde el Bank of América, grabó el mensaje en video, sin someterse a preguntas del periodismo, para reconocer ahora si la transferencia de una minera «vinculada a Machado», que según dijo, le pagó 200 mil dólares por un trabajo que no hizo.

En su mensaje Espert volvió a dejar en claro que no renunciará a su candidatura, como hizo en el programa de A24. Si es reelecto diputado seguirá gozando de fueros.

Lo que está diciendo Espert que no tuvo vínculo con Fred Machado, es mentira. Era un tipo muy escuchado en la campaña. Fred tiraba nombres porque Espert no tenía candidato a vice.

Este jueves también se supo que Espert viajó en el avión privado de Machado unas 35 veces, según pudo confirmar la justicia federal. En el manos cinco de esos viajes lo hizo junto a Machado. Es otra evidencia que demuestra las mentiras de Espert, que hasta acá había limitado su viaje en la aeronave de Machado a un sólo fortuito desplazamiento a Viedma.

También este jueves una ex vocera de aquella campaña de Espert, reveló que Machado estaba completamente involucrado y hasta digitaba los candidatos que acompañaban al libertario. Clara Montero Barré, que fue jefa de prensa de la campaña presidencial de Espert del 2019 dijo que el libertario miente.

«Lo que está diciendo Espert que no tuvo vínculo con Fred Machado, es mentira. Era un tipo muy escuchado en la campaña. Fred tiraba nombres porque Espert no tenía candidato a vice», dijo Montero Barré. Finalmente el elegido como vice fue Luis Rosales.

La debacle final de Espert deja ahora sí a Milei ante la decisión que viene esquivando: la necesidad de pedirle que renuncia a su candidatura, porque en este contexto es imposible para La Libertad Avanza hacer campaña en el distrito más importante del país.