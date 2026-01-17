Se celebró la competencia los 10k Open Sports Verano by PUMA con 4.500 participantes

En cuanto a resultados, la local Micaela Levaggi y el bahiense Manuel Córsico se quedaron con el «1» en los 10k. Ambos sumaron su segundo éxito en el historial: Levaggi levantó la copa en 2022 y Córsico lo hizo en 2025. Además, por primera vez en su carrera la atleta de la Selección Argentina bajó los 34 minutos en la distancia. Completaron los podios Sofía Luna y Anahí Castaño (las dos de Mar del Plata) y Nahuel Di Leva (CABA) y Miguel Maza (Jujuy) La distancia promocional de 5k quedó para los locales Leonardo Guerrero y Maia Monin.
Los 10k Open Sports Verano convocaron a deportistas de 266 ciudades de todas las provincias de Argentina: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Asimismo, corrieron ciudadanos de otros países como Andorra, España, Uruguay, Ecuador, Canadá, Colombia, Rusia, Noruega y Francia.
Acompañaron al evento PUMA (Sponsor Oficial), Run&Bike, Prevención Salud, Santander, Sox, Gatorade, Ko Agua, Michelob, Granix, Sei Tu y Vitamin Way.
El próximo desafío a superar ya tiene fecha. Los 15k Open Sports Ciudad se desarrollarán el próximo 28 de junio.
Más información en www.superate.com.ar
1) Micaela Levaggi (Mar del Plata) 33:49
2) Sofía Luna (Mar del Plata) 34:21
3) Anahí Castaño (Mar del Plata) 35:05
10k General – Caballeros
1) Manuel Córsico (Bahía Blanca) 30:05
2) Nahuel Di Leva Conde (CABA) 30:13
3) Miguel Maza (Jujuy) 30:28
5k General – Damas
1) Maia Monin (Mar del Plata) 16:39
2) Francesca Di Pauli (Mar del Plata) 18:46
3) Renata Saenz (Mar del Plata) 18:57
5k General – Caballeros
1) Leonardo Guerrero (Mar del Plata) 14:33
2) Franco Peidon (Mar del Plata) 14:46
3) Zuri Uruzuna (Mar del Plata) 14:56