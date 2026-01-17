Se celebró la competencia los 10k Open Sports Verano by PUMA con 4.500 participantes

Como ocurre año tras año, los 10k Open Sports Verano by PUMA continúan superándose. En una hermosa mañana de sábado, el evento convocó a más de 4.500 corredores provenientes de todo el país quienes transitaron La Costa marplatense en el circuito diseñado por Mutti Eventos y homologado por la Federación Internacional de Atletismo.

El éxito de La Carrera del Verano radica en su vigencia (alcanza las 13 ediciones), la superación y una organización profesional que tiene como premisa fundamental el cuidado del corredor. Un muy completo kit con la remera técnica PUMA, la logística y los cuidados de Egers Salud, la hidratación en carrera y llegada y una fiscalización electrónica que es una garantía hacen de los eventos de Open Sports muy apreciados por los deportistas.

En cuanto a resultados, la local Micaela Levaggi y el bahiense Manuel Córsico se quedaron con el «1» en los 10k. Ambos sumaron su segundo éxito en el historial: Levaggi levantó la copa en 2022 y Córsico lo hizo en 2025. Además, por primera vez en su carrera la atleta de la Selección Argentina bajó los 34 minutos en la distancia. Completaron los podios Sofía Luna y Anahí Castaño (las dos de Mar del Plata) y Nahuel Di Leva (CABA) y Miguel Maza (Jujuy) La distancia promocional de 5k quedó para los locales Leonardo Guerrero y Maia Monin.



Los 10k Open Sports Verano convocaron a deportistas de 266 ciudades de todas las provincias de Argentina: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Asimismo, corrieron ciudadanos de otros países como Andorra, España, Uruguay, Ecuador, Canadá, Colombia, Rusia, Noruega y Francia.

Acompañaron al evento PUMA (Sponsor Oficial), Run&Bike, Prevención Salud, Santander, Sox, Gatorade, Ko Agua, Michelob, Granix, Sei Tu y Vitamin Way.



El próximo desafío a superar ya tiene fecha. Los 15k Open Sports Ciudad se desarrollarán el próximo 28 de junio.

Más información en www.superate.com.ar