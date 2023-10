Se cayó otra columna con semáforos: Y van ? La suerte no es eterna

Una nueva columna de semáforos se desplomó en la vía pública en Independencia y 3 de febrero. El hecho ocurrió esta mañana y pese al peligro que representa nueva y felizmente no hubo que lamentar daños personales, pero si comprobar la deficiencia en la estructura del mobiliario urbano y el deterioro reinante.

El problema es de vieja data y durante los últimos cuatro años no ha sido resuelto ya que la asignación presupuestaria se destina a otros organismos y no al EMVIAL, por ejemplo a millonarias sumas que desde el EMTUR se otorgan de manera discrecional en montos que han llamado la atención a funcionarios de carrera que afirman, obviamente en off, que nunca se ha visto nada igual.

