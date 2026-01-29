Se asoman actos de corrupción desde el EMTURYC: El caso Punta Canteras I y II; Se ha monetizado el espacio público

“¿Fue todo legal? Arman los expedientes. Ofertan, adjudican y ya son concesionarios. Son cajas que suman como pizzerías en plazas, cafés en teatros, están monetizando el espacio público de Mar del Plata. Ya no saben qué vender. Es así de corta, hay elecciones y vuelven a ganar” una reflexión que cala más hondo en torno al estado actual de la MGP y sus responsabilidades de administrar los servicios que caen en incumplimientos.

“Esto es sin dudas el atropello violento que se ha visto -tipo ocupas- de nuestras playas ensuciándolas con un “Complejo Hotelero” de prefabricadas y cerrando -tipo penitenciaría- un espacio hasta con playa propia para ellos… ¿qué tal?”

La referencia obvia a las Unidades Turísticas Fiscales Punta Canteras I y II.

Resultaría ser que el dueño del emprendimiento conforma como miembro el Mar del Plata –Bureau, organismo formado para promocionar, activar y mejorar Mar del Plata, vinculado además al reconocido propietario de una de las agencias de turismo más importantes del país, que opera en CABA y su especialidad es, vaya paradoja, vender pasajes a Brasil y, otros lugares del mundo.

Todo ha sucedido bajo la presidencia a cargo de Bernardo Martín referenciado con la CC de Lilita Carrió – reemplazado de manera sumaria por un funcionario que gira bajo la esfera de Daniel Scioli – y a la hora de analizar el cierre presupuestario 2025 y definir las pautas para 2026, los números no cierran.

Cuando llega el tamiz, aparece como exorbitante la sustracción de fondos afectados, que ha sido absorbida por la Administración Central, desviados a la cuenta de haberes municipales, que ha tenido el reconocimiento de un atraso en 2025 y ahora contempla además 1% mensual sobre los índices de la inflación.

La compleja transición amenaza como áspera no sólo con la oposición, sino en la propia alianza oficialista, dada la desproporcionada suma existente entre ingresos y egresos, y las dichosas “copa” como se define a los aportes del gobierno provincial y nacional a las comunas.

Los números no cierran, y aparecen las debilidades estructurales de las finanzas municipales, que muchos atan a la doble jugada del ex intendente Guillermo Montenegro, para acceder al cargo de senador provincial y quedar exento de medidas que pudieran afectarlo en su carrera política.

No muchos olvidan que existe una dilecta relación entre Guillermo Montenegro y Luis Barrionuevo, la UTGHRA tambien integra ahora la cadena del espacio existente en el extremo Sur de Punta Mogotes. El actual senador nacional y el hombre fuerte de los gastronómicos, celebraron en Dei Fiori la llegada a la intendencia de Montenegro, es más aguardaron el festejo hasta la última copa de champagne por la presencia del hombre que hoy luce de violeta de Milei pero que en 2019 vestía de amarillo de Mauricio Macri.