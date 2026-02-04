Se anuncia un frente frío para el próximo fin de semana

Lluvias y descenso de temperatura

Según los expertos de Meteored, “el primer sistema frontal frío comenzará a desplazarse sobre la franja central del país entre este miércoles y el jueves. Su avance dará lugar a precipitaciones de carácter disperso y variable, sin una distribución homogénea, pero con impacto en varias provincias clave”.

Entonces, “las zonas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones durante este período serán La Pampa, la provincia de Buenos Aires y algunos sectores de Córdoba”.

El segundo sistema frontal está previsto que llegue el fin de semana: “Con este nuevo sistema se espera el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas en gran parte del centro del territorio nacional”.

La próxima semana se prevé un alivio del calor sofocante. “Tras un enero dominado por valores extremos y un comienzo de febrero con características similares, se espera un descenso térmico importante”, cierran desde Meteored.