Se ahonda la trifulca entre Grabois y La Cámpora, tras el violento cruce con Mayra Mendoza

Luego de que se filtrase un violento audio de la diputada provincial de La Cámpora Mayra Mendoza, en el que increpa duramente a Juan Grabois y lo responsabiliza por la protesta de trapitos en la Municipalidad de Quilmes, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, denunció un “bloqueo absoluto al diálogo” y anticipó que la Argentina que se viene “va a ser muy conflictiva”.

El diputado nacional de Unión por la Patria criticó que desde la gestión quilmeña se habilitara la represión de la Policía Bonaerense contra trabajadores, y acusó a Mendoza de promover un negocio “amañado” con una empresa privada de estacionamiento medido, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas.

«Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer», disparó Mendoza a Grabois en el audio de poco menos de dos minutos que le envió en medio de los incidentes.

“No sé quién te crees que sos. Lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal”, agregó la dirigente ultra camporista.

En declaraciones radiales, Grabois sostuvo que está “absolutamente dispuesto a debatir con Mayra, con Eva (Mieri, actual intendenta de Quilmes tras el pedido de licencia de Mendoza), con Cristina (Kirchner) o con quien sea”.

Explicó que “este conflicto tiene que ver con la situación de personas que la están pasando mal en una actividad marginada que se puede regular incluyéndolos a todos”.

“No es un problema de interna dentro del peronismo”, aclaró, tomando distancia del conflicto abierto entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner por el liderazgo en el peronismo bonaerense.

“No me interesa llevarlo hacia ese lugar. Si lo quieren llevar hacia ese lugar voy a hacer lo posible para evitarlo. Tengo sangre así que si me atacan me voy a defender”, advirtió.

Sobre los incidentes, Grabois señaló que desde Patria Grande intentaron acercar posiciones entre los trapitos agrupados en el MTE y la gestión de Quilmes.

“Pero lo que hubo fue un bloqueo absoluto al diálogo porque estaban ofendidos porque los muchachos habían prendido cubiertas. Y bueno loco, la Argentina que tenemos hoy va a ser muy conflictiva. Va a haber conflicto de alimentos, laborales, sindicales. Van a pasar en Quilmes, en Avellaneda, en La Matanza y en cualquier partido del país”, vaticinó, ridiculizando al mismo tiempo a La Cámpora por escandalizarse por una quema de cubiertas.

«¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Cada vez que haya una situación donde se pone picante el conflicto vamos a llamar a la Infantería para que le pegue a los propios compañeros? Eso no es actitud peronista», sentenció el líder de Patria Grande.

Horas antes, Grabois había publicado un posteo en sus redes sociales donde le pegaba sin vueltas a Mendoza y a Mieri: «pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga”.

“Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”, concluyó Grabois.

Quien salió a responderse por la red social X fue el diputado provincial de La Cámpora Facundo Tignanelli, quien ya se había cruzado feo con el dirigente social y político durante la campaña electoral.

“Tanto @mayrasmendoza como @evamieri buscan soluciones para el municipio de Quilmes y sus vecinos. Poner en duda la empatía que tienen con quienes más lo necesitan es lo más lejano a la realidad que existe”, esgrimió el delegado de Máximo Kirchner en la Legislatura bonaerense.

“Probablemente muchos ceden ante extorsiones, bravuconadas o las amenazas de ir a los medios. Bueno se toparon con una compañera que prioriza representar a su pueblo y que no va a ceder al capricho de algunos dirigentes que luego de un tiempo se les pasa y piden disculpas privadas de lo dicho en público”, concluyó.