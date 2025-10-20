Scaloni aseguró que el cuerpo técnico de la Selección argentina mayor está orgulloso de la Sub-20

El entrenador de la Selección argentina mayor, Lionel Scaloni, aseguró que su cuerpo técnico está orgulloso de la actuación de la ´Albiceleste´ en la Copa del Mundo Sub-20 donde perdió la final ante Marruecos este domingo.

El domingo por la noche en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile, el equipo de Diego Placente cayó ante su par africano y se quedó a las puertas de conquistar su séptimo Mundial juvenil y romper la racha de 18 años sin hacerlo.

A pesar de esta dura derrota, los jugadores recibieron el apoyo de sus colegas de la selección absoluta y, este lunes, el entrenador Scaloni destacó la tarea de los jovenes: “Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la Selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes”.

“Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!” añadió quién, además de ser el entrenador de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, conquistó el Mundial juvenil en 1997 en Malasia.