Sauda presenta un ciclo íntimo de baladas en el Teatro Enrique Carreras

La banda Sauda inaugurará un ciclo íntimo de baladas en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1824), con funciones hoy y los viernes 9, 16 y 23 a las 21:30. El grupo se presentará en un formato especial que pone a las baladas en el centro de la escena, generando un vínculo directo con el público.

Sauda nació en Mar del Plata a partir del encuentro de artistas provenientes de distintos puntos del país. Su propuesta se caracteriza por una impronta moderna, fresca y joven, que renueva el lenguaje coral desde una mirada contemporánea.

El grupo está integrado por Juan Pablo Sabater, Roli Ullúa, Gustavo Danni y Guillermo Sabater, y se ha consolidado a nivel nacional gracias a presentaciones que destacan por la potencia vocal, la sensibilidad interpretativa y un fuerte lazo con la audiencia.

Su trabajo discográfico recorre diversos géneros y raíces de la música argentina y latinoamericana, desde la balada hasta el huayno y otras expresiones del folklore, abordadas con arreglos originales y una identidad sonora propia.