Santo Pecado y Trasnochados celebrarán el Día de los Enamorados en Abbey Road

Santo Pecado y Trasnochados se presentarán este sábado 14 desde las 21:00 en Abbey Road (avenida Juan B. Justo 620), en una noche especial dedicada a celebrar el Día de los Enamorados con música en vivo, romanticismo y una propuesta festiva.

La velada comenzará con un show especialmente preparado por Santo Pecado, con un perfil íntimo y romántico. En lo que será su segunda presentación de la temporada 2026, la banda recorrerá los grandes éxitos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, en una propuesta pensada para compartir en pareja.

La previa contará además con la participación especial de Sergio Adrián, quien presentará su espectáculo “Suave”, un tributo a Luis Miguel, aportando un clima ideal para comenzar a vivir una jornada cargada de emociones.

Formada en 2005 e integrada por reconocidos músicos marplatenses, Santo Pecado se consolidó como un clásico de la escena local gracias a su profesionalismo y a una sólida puesta en escena. El grupo está compuesto por Nanno Jorge en bajo, Ale Álvarez en percusión, Damián Penino en guitarra, Isaías Navarro en batería, Facundo Rossi en saxo, Leandro Villar en piano y Martín Iafreffe en voz y guitarra acústica.

A lo largo de casi 20 años de trayectoria, el proyecto ha marcado récords de convocatoria en la ciudad y la región, reafirmando su vigencia en cada presentación.

Luego del show principal, la celebración continuará con la energía de Trasnochados, banda oriunda de Necochea que subirá al escenario con una propuesta bailable que fusiona cumbia y sonidos populares, ideal para cerrar el Día de los Enamorados con alegría y movimiento.

Nacida de un grupo de amigos unidos por la pasión por la música, Trasnochados se ha convertido en una de las bandas con mayor proyección de su ciudad, recorriendo escenarios de toda la región y compartiendo fechas con artistas reconocidos.

La formación está integrada por Alberto Ferro en voz, Juan Cruz Gauna en guitarra, Santiago Cabeza en teclas, Daniel Almirón en batería, Ariel Constantino en octapad, Agustín Márquez en trompeta, Maxi Gesualdi en trompeta, Sabrina Queran en saxo y Alejandro Pizurno en bajo.