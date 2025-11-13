Santiago Lencina renovó su contrato con River Plate hasta 2028 y fue blindado con una cláusula multimillonaria

El mediocampista ofensivo Santiago Lencina firmó la renovación de su contrato profesional con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028.

En la fotografía de la publicación de la cuenta oficial del “Millonario”, el juvenil de tan solo 20 años se mostró con una sonrisa de oreja a oreja, al igual que el presidente de la institución deportiva, Stéfano Di Carlo.

Además, con la firma de la extensión, la joven promesa riverplatense quedó blindado con una cláusula de rescisión multimillonaria, similar a las que poseen grandes figuras del fútbol internacional: 100 millones de dólares.

Con esta renovación, River continúa con su política de asegurar el futuro de sus principales talentos surgidos de las divisiones inferiores. Lencina, que se destaca por su técnica, su visión de juego y su capacidad para asociarse en ataque, es considerado una de las grandes apuestas a mediano plazo dentro del proyecto futbolístico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El club busca así garantizar la continuidad de un jugador con proyección tanto en el plano local como internacional, y blindarlo ante el interés de equipos del exterior.

Su evolución sostenida y su madurez dentro del campo fueron claves para que la dirigencia avanzara con la extensión del vínculo, que no solo premia su rendimiento, sino que también representa una apuesta a futuro dentro de la estructura futbolística del club.

En los últimos años, el “Millonario” se ha caracterizado por asegurar a sus jóvenes figuras con contratos largos y cláusulas elevadas, una estrategia que combina respaldo deportivo y resguardo económico. Casos recientes como los de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono o Agustín Ruberto marcan un camino similar al de Lencina, quien ahora se suma a la lista de promesas con proyección internacional.

Con su renovación, Lencina se perfila como una de las grandes promesas a seguir dentro del plantel y un símbolo del recambio generacional que impulsa el club. River refuerza así su apuesta por los jóvenes formados en casa, convencido de que el futuro también se construye desde el semillero.