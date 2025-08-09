Sandra Lojo presenta su show musical “Cantora”

Este domingo 10 a las 19:00, Sandra Lojo presentará su espectáculo “Cantora” en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280), show que combinará temas clásicos y nuevas canciones de su repertorio, acompañada por destacados músicos locales.
La artista estará acompañada por Ulises Zamudio en bajo y bandoneón, Darío González en percusión y la joven Zoe Zamudio, quien se incorpora al espectáculo.
En esta oportunidad, la presentación contará con la participación especial de Adriana Di Julio como artista invitada.