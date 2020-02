San Martín venció a Peñarol en el Poli

El «Santo» empezó mejor enfocado y se escapó 10-2 en 3 minutos. Piccato detuvo el juego. Peñarol no cambió, el visitante siguió defendiendo muy bien y extendió su dominio atravesando la mitad (16-5). Con un triple de Cantero y otro de Nash, los «Milrayitas» pudieron situarse a ocho en dos ocasiones (16-8 y 21-13), pero dos bombas visitantes le dieron una muy interesante luz (29-13). La chicharra encontró a los de Vadell al frente por 29-15.

El segundo cuarto se abrió con otro triple de San Martín, a través de Solanas (32-15). Pero en un ratito, los «Milrayitas» metieron buenas defensas para preocupar al rival (38-26). La remontada siguió, con el estadio delirando y Harris encendido. Peñarol logró meter un buen pasaje y arrimarse a cuatro (37-41) con dos minutos y medio por jugar. San Martín se vio acorralado, pero metió un 6-2 tranquilizador para irse arriba 47-39.

En el tercero siguió comandando el visitante, aunque el desarrollo fue más equilibrado. Peñarol amagó con arrimarse cuando se situó a cuatro (54-50), pero el rival puso un 5-0 tranquilizador llegando a la mitad (59-50). Así transcurrió el parcial. El local, sin poder afirmarse atrás, no pudo confirmar la remontada y por momentos quedó lejos (70-60). El cierre dejó a San Martín al frente 70-63.

Una buena defensa y un doble más falta sobre Nash, dejaron a Peñarol abajo por cuatro (66-70) en el arranque del cuarto final. La remontada, por fin se pudo coronar para ponerlo a uno (76-75) con un recupero de Valinotti, el triple de Tabárez y posteriormente un doble de Harris. Los locales defendieron agresivo y coordinado para poder atacar rápido.

Con una ráfaga de Johnson, Peñarol pudo igualar (85-85) a falta de tres minutos. Allí aparecieron los triples de Basabe y Machuca (91-87). Después, Fuller metió tres libres (94-89 con 1 minuto y medio por jugar).

Peñarol no se rindió, siguió luchando hasta ponerse a cuatro (97-93) y esperanzarse cuando Machuca y Basualdo fallaron libres (98-93). La pelota fue para el «Milrayitas» pero el pivote ex Obras y Olímpico le metió una tapa determinante a Nash. Luego Fuller no erró desde la línea y el triunfo viajó a Corrientes.

Síntesis:

Peñarol 95: Juan Pablo Cantero 11, Melvin Johnson 16, Patricio Tabárez 11, Le´ Bryan Nash 35 y Tyler Harris 24 (FI). Nicolás Franco 0, Joaquín Valinotti 2, Santiago Vaulet 0 y Tomás Monacchi 0. Entrenador: Gabriel Piccato.

San Martín 102: Jonathan Machuca 21, Jon Fuller 24, Emiliano Basabe 13, Iván Basualdo 12 y Brian Fitzpatrick 5 (FI). Deion Mc Clenton 6, Gastón García 0, Tomás Zanzottera 9, Matías Solanas 11 y Sebastián Acevedo 0. Entrenador: Diego Vadell.

Parciales: 15-29; 39-47; 63-70; 95-102.

Árbitros: Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Sergio Tarifeño.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata)

Informe: Prensa Peñarol Foto: La Liga Contenidos