San Martín (SJ) lo empató a los 89’

Los resultados del fútbol de este sábado no fueron los esperados para Aldosivi . Ganó Talleres a Platens . Huesca 0 NOB 2 y San Martín de San Juan 1 Lanús 1

El Tuburón está obligado a ganar los dos partidos que le quedan para no descender y esperar que caiga Godoy Cruz, que en esta jornada tendría que perder con Arletico Tucumán.

Escapándole al horario del Boca – River , Aldosivi visited a las 19.20 a Banfield’s ( con transmisión desde las 18.30 en duplex por la 90.5 y 96.5 para el relato de Jorge Arcapalo ) con equipo que gana no se toca.