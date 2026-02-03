Salvaje ataque a un custodia en la clínica de Luro al 4600

Una escena de extrema violencia se desató este lunes por la tarde en un centro de salud de Mar del Plata, donde un trabajador de seguridad fue atacado por familiares de un paciente en plena recepción del establecimiento. El episodio quedó registrado por las cámaras internas y generó fuerte conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.

El hecho ocurrió en una clínica ubicada sobre la avenida Pedro Luro al 4600. Según se observa en las imágenes, al menos dos hombres ingresaron de manera repentina al área de atención y comenzaron a agredir al empleado sin previo aviso, utilizando cascos de motocicleta como objetos contundentes.

La víctima logró esquivar algunos golpes, pero la violencia escaló rápidamente. Uno de los atacantes tomó una silla y la arrojó contra el trabajador, que quedó acorralado entre el escritorio y la pared, intentando cubrirse de los impactos.

La situación provocó pánico entre los pacientes que aguardaban ser atendidos. Algunos testigos intentaron intervenir para frenar la agresión, lo que derivó en nuevos forcejeos dentro de la sala de espera. Incluso, personas que se encontraban fuera del edificio ingresaron al lugar y se sumaron a los insultos y destrozos, pateando mobiliario y golpeando puertas cercanas a la entrada.

Finalmente, gracias a la intervención de terceros, el personal de seguridad logró resistir el ataque y expulsar a los agresores del establecimiento. A pesar de la brutalidad del hecho, el trabajador no sufrió heridas de gravedad.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que desencadenaron la violenta reacción de los familiares. El caso quedó bajo investigación y las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.