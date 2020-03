Salud MGP: Toman medidas drásticas para evitar el colapso

Tras la reunión del Consejo Asesor sobre la pandemia de coronavirus, la Secretaría de Salud, Viviana Bernabei informó que “estamos hablando de los escenarios futuros para ir planificando intervenciones de primero, segundo y tercer nivel para evitar el colapso del sistema sanitario. O sea que estamos planificando aquellas acciones que nos permitan estratificar los pacientes en función de la menor o mayor severidad con la que cursen la infección”

Bernabei aseguró que “con la disponibilidad de respiradores que hay en la ciudad sumando los públicos y los privados, estamos dentro de los estándares que da la Organización Mundial de la Salud pero, en esta situación de pandemia, los mejores sistemas de salud del Primer Mundo han colapsado. O sea que en un pico supuesto de contagio y de alta infección estaríamos en una situación a la cual tratamos de no llegar y por eso estamos estratificando en función de la mayor o menor severidad con la que los pacientes puedan cursar la infección”.

Acto seguido, la titular de la cartera de Salud municipal remarcó:

“Apostamos a la mayor responsabilidad por parte de las personas, estamos tomando medidas drásticas y la suspensión de clases fue una medida drástica que la gente no la tiene que tomar para salir a pasear por la ciudad. Hay que ser muy incisivos respecto a la información e indefectiblemente vamos a un escenario donde se van a ir cerrando locales, y lo que tenemos que desalentar es el turismo social interno que hacemos de que como no tenemos clases nos vamos al shopping o a tomar un café. En esto la gente tiene que ser responsable y entender que se tienen que quedar en su domicilio. Las clases se suspendieron para que la gente se quede en su domicilio. Al personal se lo licencia para que la gente se quede en su domicilio. A los mayores de 60 años también. Esto es lo que tenemos que entender. Esto de decir “a mí no me va a tocar” es mentira, no sabemos a quién le puede tocar. Entonces hay que cuidarse y hay que guardarse. No podemos seguir transitando y haciendo actividad social en la ciudad como si nada pasara”

Finalmente, reportó que “en cuanto a la situación de casos y demás, estamos igual que ayer: un caso positivo que sigue con el mismo nivel de severidad en infección pero de estabilidad en un cuadro clínico desde hace 48 horas y con cuatro casos sospechosos de los cuales aún no tenemos confirmación sobre positivización o negativización de los resultados. Para este miércoles o para el jueves estaríamos conociendo los resultados”.

Informe: Roberto Latino Rodríguez