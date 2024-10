Salió campeón con River y se postuló para volver: “Ojalá tenga la oportunidad”

Solo los hinchas de River más fieles recordarán aquel partido de 2015 contra Sevilla en el estadio Monumental, para definir la Supercopa Euroamericana, certamen extraoficial que cruzaba al vigente ganador de la Copa Sudamericana con el de la UEFA Europa League. Ese duelo hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera por el golazo de taco de Juan Cruz Kaprof, delantero surgido de las Inferiores que le dio el triunfo a los de Marcelo Gallardo. Y a nueve años de aquella conquista, el atacante se postuló para regresar a los terrenos de Núñez.

“Hoy vivo el día a día. Tengo contrato hasta junio, pero en diciembre puede salir otra oportunidad. Todo depende de cómo me vaya y si hago un buen torneo. Ojalá en un futuro puede retornar a River. Todo depende de mí, pero me gustaría tener la oportunidad“, le comentó el futbolista de 29 marzos a Olé desde Rumania, donde hace nueve meses representa la camiseta de FC Boto?ani.

Kaprof debutó en 2013 bajo el ala de Ramón Díaz, pero nunca pudo pelear la titularidad porque siempre estuvo tapado por otros compañeros. Sin embargo, nadie le quitará la medalla de campeón de la Copa Libertadores 2015, de la que formó parte a pesar de no haber podido jugar la final ante Tigre.

El delantero se despidió del club en 2015, luego de levantar el máximo trofeo continental. “No continué porque justo me buscaron de Francia (Metz) y en River llegaron muchos delanteros. Estaba Cavenaghi, había vuelto Saviola y Driussi estaba agarrando continuidad. Marcelo (Gallardo) me dijo que aprovechara la oportunidad de jugar en otro lado”, contó en su momento en Radio Continental.

“A Marcelo lo conocía como jugador, pero no tenía mucha noción de lo que era como técnico. Era una prueba para River. A nosotros, de entrada, nos dio mucha motivación y le dio un poquito más de lugar a los chicos de Reserva. Nos inculcó la presión de los delanteros, la intención a la hora de trabajar y que lo que se entrenara se trasladara a la cancha. Y eso sucedió. El equipo encontró rápido esa motivación que generaba y el plantel volaba en los partidos”, recordó sobre el Muñeco.

Luego de dos años en la Primera, su estreno en las redes del estadio Monumental finalmente llegó el 26 de marzo de 2015. “Fue un partido rarísimo. Hoy me lo decís y uno en ese momento no pensaba tanto. Yo estaba mentalizado en River. Por ahí miraba Europa, pero siempre tuve la cabeza acá y nunca en mi vida me imaginé que mi primer gol iba a ser contra el Sevilla. En el partido se lesionó Gabi Mercado y Solari, que estaba jugando de ocho, pasó de cuatro. Fue ahí cuando Marcelo me dijo que fuera de ocho. Había tenido una clara y pegó en en el palo. Después, Rodri Mora me metió una bocha terrible y no tuve otra que tirar el taco“, resaltó.

Tras su estadía en Francia, donde logró ascender a la máxima categoría, Kaprof retornó al país para jugar en Defensa y Justica y Atlético Tucumán, aunque su ficha todavía pertenecía a la Banda. Arsenal de Sarandí lo compró en 2019 y después jugó en Liga de Quito (Ecuador), Lecco (Italia) Sarmiento y Central Córdoba, antes de emigrar nuevamente al Viejo Continente.

Comparte esto: Facebook

X