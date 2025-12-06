Sale o sale: llega el sorteo en Trenque Lauquen para los contribuyentes con las tasas al día

El sorteo tendrá la modalidad Sale o Sale , es decir que se sacarán tantos números como resulte necesario hasta encontrar a los diez (10) ganadores que cumplan con los requisitos.

En el distrito, a libre elección

Según informó la Municipalidad, “los ganadores deberán utilizar las órdenes de compra en comercios ubicados en nuestro distrito, a su libre elección, y podrán fraccionar su orden de compra en dos o más comercios, comunicando con la anticipación suficiente a la oficina de Compras municipal para que adopte los recaudos administrativos de rigor”.

“Del sorteo podrán participar aquellos/as vecinos/as que estén al día con las tasas de ABL, Agua y Vial o que mantengan convenios de pago por las mismas y se encuentren vigentes con cumplimiento”, continúa el comunicado.

Y cierra: “Los Premios Estímulo se suman a otros beneficios que ya tienen los contribuyentes que no están atrasados en el pago de las tasas: la bonificación del 20 por ciento en el total de la factura y del 5 por ciento por adherirse a la boleta digital. Para adherirse a la factura online hay que ingresar a la página Web del Municipio: www.trenquelauquen.gov.ar/tasaspormail/”.