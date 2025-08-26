Salas, Driussi y Colidio, el tridente de River que podría estrenarse en la Copa Argentina

River perdió dos puntos sobre el ocaso de la visita a Lanús y la reacción de Marcelo Gallardo, más la suspensión de la conferencia de prensa, evidenciaron su bronca por el empate. Pero, al margen del resultado, el enojo del entrenador tuvo una génesis más profunda y fue que su equipo otra vez careció de funcionamiento. Y eso traerá consecuencias.

Primero y principal, que salvo la dupla central compuesta por Lautaro Rivero y Juan Carlos Portillo, y Giuliano Galoppo con su determinación en el área, nadie de los suplentes hizo fuerza para ganarse un lugar. Y, en tanto, el jueves contra Unión en la Copa Argentina volverán todos los titulares que descansaron con una posibilidad inédita hasta el momento: el tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio.

Con la reaparición del ex Racing tras la lesión y en el mismo destacado nivel que tenía antes del esguince de rodilla, no hay lugar a dudas de que Gallardo lo devolverá al once. Le aporta algo distinto: una cuota de ímpetu, intensidad y voracidad ofensiva que ayer, en 45 minutos en cancha, quedó expuesta con la salida de Miguel Borja.

En esa línea, como los volantes que jugaron en el Sur no respondieron a la altura, con la excepción de Galoppo, que se mantendría desde el arranque, en el cuerpo técnico ya se baraja con fuerza la posibilidad de jugar con tres puntas bien marcados. Es decir, con lo que podría calificarse, en cuanto a nombres, como esa delantera ideal que hasta ahora River no había disfrutar.

Es que la lesión en el tobillo de Driussi le impidió compartir cancha con Salas desde su polémico arribo de Racing por la cláusula de rescisión; y luego, viceversa: cuando se recuperó el Gordo, coincidió con que el zurdo estuvo afuera de las canchas por algunas semanas. En el Sur hicieron dupla -un rato- por primera vez, pero el jueves en Mendoza podría ser el debut con Colidio (salió en el segundo tiempo con Lanús) incluido.

Por versatilidad y capacidad de ir a las bandas, la lógica indica que en un tridente, Colidio y Salas irían por los costados y Driussi sería el centroatacante de River. Por su facilidad para tirarse atrás y asociarse, el Gordo podría ser una especie de falso 9, con poder de gol y habilidad para generar juego y crear espacios.