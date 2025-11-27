Sala Nachman exhibirá el documental “Sara Facio: haber estado ahí”

Mañana a las 20:00 se proyectará la película “Sara Facio: haber estado ahí”, dirigida por Cinthia Rajschmir, en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La película narra la vida de la reconocida fotoperiodista Sara Facio, su irrupción en el mundo de la fotografía y su arte, un modo de ver y una manera de pensar. Precursora incansable y de mirada única, Facio supo transformar la fotografía en un lenguaje capaz de expresar tanto lo íntimo como lo colectivo.

A mediados de la década del 50, la joven Sara descubrió que la fotografía era un arte, una forma de pensar y de mirar el mundo. Con esa pasión y libertad, capturó acontecimientos históricos de repercusión mundial y también escenas cotidianas de su ciudad, Buenos Aires.

Feminista y pionera en un ámbito reservado entonces a los varones, ilustró de manera dramática y representativa dos momentos esenciales de la historia política argentina: la llegada de Juan Domingo Perón a Ezeiza tras 18 años de exilio y, posteriormente, la muerte del mandatario y su multitudinario sepelio.

Entre sus múltiples creaciones, también retrató a mujeres relevantes de la cultura y a los grandes escritores del boom latinoamericano de los años 60, otorgándoles un rostro a esas palabras.

