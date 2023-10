SADOP desmitió el cierre masivo de colegios privados y vinculó el rumor a “intenciones políticas”

La Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Carla Mancuso, negó una inminente crisis en instituciones educativas privadas de Mar del Plata y llevó tranquilidad a sus representados y a las familias en este “sensible momento” que atraviesa el país. Además, aclaró que estas versiones surgieron, principalmente, desde la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (ACIDEPBA) pero que nadie se puso en contacto con el Ministerio de Trabajo y Educación ni solicitó ayuda económica.

La incertidumbre electoral de los últimos meses acompañada por los intereses políticos de los distintos sectores ha llevado a que circulen rumores en las distintas esferas de la sociedad argentina. La educación no ha quedado exenta de esta problemática y esta semana se dio el caso dentro del sector privado. “Nosotros creemos que en este contexto preelectoral salir con semejante noticia tiene intenciones políticas contra la gobernación de la Provincia de Buenos Aires porque no entendemos otra situación por la cual podrían surgir estos rumores. La realidad es que no hay cierres inminentes de escuelas, el Ministerio de Trabajo siempre está atento a estas situaciones y nosotros trabajamos muy cercanos con ellos”, expresó la titular de la delegación en Mar del Plata.

Pero quedarse con los intereses políticos es acortar los efectos que tiene este tipo de instalaciones mediáticas. Familias, docentes y auxiliares vinculados a estos espacios educativos también se ven influenciados por el rumor. “Nosotros desde la delegación Mar del Plata salimos a transmitir tranquilidad a la comunidad educativa en dos sentidos. Por un lado a los trabajadores de la docencia que ejercen dentro de la gestión privada porque esto trae mucha preocupación y por el otro a las familias que mandan a sus hijos a estos establecimientos. Creemos que hay intención de generar miedo en la comunidad, un trabajador con miedo de perder el laburo es más sensible, hay que estar atento a estas cuestiones y no descontextualizarlo de la realidad política que estamos viviendo“, agregó.

Situación matricular y acompañamiento estatal

El 24 de agosto, Mauro Taddei, miembro de la comisión directiva de ACIDEPBA hizo referencia a la morosidad, caída de matrícula y la crisis preocupante que atraviesa el sistema. En este punto, Mancuso también explicó el contexto en el que se genera este reclamo: “no tenemos datos concretos pero los empleadores siempre manifiestan la morosidad que tienen las familias. Estas escuelas son empresas y tendrán mecanismos para cobrar esas deudas que generan. Entendemos que se dan baja de matrícula en el nivel inicial, ese es el sector más afectado pero que también recibió mucha ayuda en la época de la pandemia y la menciono porque fue determinante. Actualmente se está en contacto con esos niveles donde la merma es mayor”.

En cuanto a la forma de trabajo, explicó que “ante un caso de economía complicada en una institución se generan los puentes necesarios para acompañar con la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) y con Ministerio de Trabajo de la Provincia, con quienes tenemos permanente comunicación. Nuestra mayor atención y preocupación está puesta en cuidar la educación y las fuentes de trabajo”

Sus primeros meses como Secretaria General

En abril de este año, Mancuso fue electa como nueva titular del gremio en General Pueyrredón para reemplazar a Adriana Donzelli, que pasó a ocupar el mismo puesto pero a nivel provincial. “Es una alegría conducir y gran responsabilidad. Lo que vamos a hacer es continuar con el trabajo que ella comenzó e intensificarlo. Hoy Adriana conduce desde la Provincia de Buenos Aires y eso también es una alegría para nosotros además de un gran empuje y acompañamiento. La comisión directiva que asumió está llena de mujeres y de jóvenes así que eso también me entusiasma muchísimo. Tener un grupo de compañeras jóvenes la verdad es muy alentador“, concluyó.

De esta forma, el grupo de trabajo quedó constituido por la propia Carla Mancuso como Secretaria General; Natalia Bertolot (Secretaria adjunta y administrativa); Noelia Iriarte (Secretaria Gremial); Manuel Miguel (Secretario de interior); Claudia Gonzales (Secretaria de Organización); Leopoldo Pereyra (Secretari de Tesorería); Sofia Salguero (Secretaria de Prensa); Florencia Aversa (Secretaria de Educación); Anahí Laterza (Secretaria de Acción Social); Gonzalo Romero (Secretario de Relaciones Institucionales); Gisel Saint Pierre (Secretaria de Derechos Humanos); y Carolina Arguello (Secretaria de Cultura). Portal UNMDP

